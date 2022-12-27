«Уже порыдала»: после разлада в семье Бородина покинула территорию РФ

До Нового года остались считанные часы, и многие знаменитости спешат подводить итоги или собирать чемоданы для праздничного путешествия. Не стала исключением и Ксения Бородина. Известно, что телеведущая будет встречать 2023 год не в России и сегодня она вместе с семьей отправляется в отпуск. Казалось бы, такое радостное событие, и нет повода для расстройств. Тем не менее в своей социальной сети девушка сообщила, что их поездка едва не сорвалась из-за Инны Булатовны.

Ксения отметила: утром она серьезно поругалась с мамой, потому что та никак не могла найти заграничный паспорт. От нервов Бородина не сдержалась и расплакалась.

«Бабушка с утра все мозги сделала. Уже порыдала», — высказалась телеведущая.

К счастью, конфликт удалось уладить, и уже сейчас звезда делится солнечными кадрами из Таиланда.

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