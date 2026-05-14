«Увидела сообщение от актрисы»: Брижит Макрон дала пощечину мужу-президенту Франции на борту самолета

Об этом сообщает французское издание Le Parisien со ссылкой на новую книгу журналиста Paris Match Флориана Тардифа.

Эммануэль Макрон — действующий президент Французской Республики с 2017 года. Женат на Брижит Макрон, бывшей школьной учительнице, которая старше супруга на 24 года. Их брак неоднократно становился объектом внимания мировых СМИ и даже шуток со стороны президента США Дональда Трампа.

По данным Тардифа, инцидент произошел на борту самолета. Брижит увидела на устройстве мужа сообщение от Гольшифте Фарахани — известной франко-иранской актрисы, снимавшейся у режиссера Ридли Скотта и работавшей с Леонардо ДиКаприо. Переписка президента с актрисой, по словам источников журналиста, длилась несколько месяцев и носила характер «платонических отношений». Однако некоторые сообщения были достаточно откровенными, чтобы вызвать ревность первой леди.

Обнаружив компрометирующую переписку, Брижит Макрон не сдержала эмоций и дала супругу пощечину прямо в самолете.

«Произошло следующее: (Брижит. — RT) увидела сообщение от известной личности, иранской актрисы Гольшифте Фарахани», — поделился журналист со ссылкой на источники, близкие к президенту.

Впрочем, вскоре после публикации информации источник, близкий к первой леди, передал опровержение через радиостанцию RTL. Однако сам факт семейного скандала обсуждался во французских СМИ еще с мая 2025 года, когда президентскую чету ожидали на официальном визите во Вьетнаме. Тогда появились видеозаписи, на которых якобы был зафиксирован напряженный момент между супругами.

Напомним, Гольшифте Фарахани — актриса иранского происхождения, получившая французское гражданство. Она известна своей работой в международных блокбастерах и считается одной из самых ярких звезд франко-иранского кинематографа.