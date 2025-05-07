Увеличили рост на 6 см и сделали несколько операций: как живет звезда «Голоса. Дети» Данил Плужников

Победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Данил Плужников рассказал, как живет после проекта. У артиста редкое генетическое заболевание, из-за которого сейчас у него разрушаются суставы и деформируются кости.

По словам Данилы, с возрастом болезнь прогрессирует, жить ему становится все труднее. В январе 2025 года ему исполнилось 23 года, и сейчас ему сложно справляться самостоятельно даже с бытовыми делами. Вокалист рассказал, что перенес несколько операций, чтобы устранить деформацию конечностей. Также с помощью аппарата Илизарова ему увеличили рост на 6 см.

«С возрастом эта болезнь отдает на суставы, они разрушаются, не усваивается кальций, кости деформируются, локти не разгибаются. В целом тяжело от бытовых дел, банально сходить в туалет непросто, тяжело подниматься по лестницам, спускаться обратно», - рассказал Плужников в программе «Жизнь без границ».

Несмотря на проблемы со здоровьем, Данила старается не унывать. Однако «болячек» появляется все больше.

После победы в «Голосе» певец не оставил музыку. Если раньше он перепевал чужие песни, то теперь занимается своим материалом. В его планах продолжать радовать слушателей своими треками.

Ранее внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков озвучил свой диагноз.