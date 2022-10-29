Увеличенные ягодицы и отсутствие повестки в военкомат: в чем признался Гоген Солнцев?

Гоген Солнцев назвал себя «пластикозависимым» и поведал об очередной операции – коррекции ягодиц. Выкачав 4,5 килограммов жира, врачи добавили 3 килограмма в ягодицы.

Артист признался, что доволен результатом. Вскоре планируется коррекция носа и скул. По его мнению, если человек полон психологическими дырами, то ему необходимо их чем-то забить.

Также Гоген упомянул, что стоит на психодиспансерном учете, поэтому в военкомат его вряд ли вызовут.

Фото: Lomohov Anatoly/East News