«Уважаем личные границы»: исполнительница хита «Матушка-Земля» рассказала об отношениях с мужем

Исполнительница хита «Матушка-Земля» Татьяна Куртукова рассказала об отношениях с мужем. Она отметила, что у них распределены все обязанности, и за ребенком следит как мать, так и отец. Поэтому, как считает певица, у них «партнерское родительство».

Менее года назад Татьяна стала мамой. Она призналась, что они с супругом очень хотели ребенка, потому что всегда считали, что у них должна быть большая семья. По словам Куртуковой, родные для нее всегда в приоритете, поэтому даже на гастроли она не уезжает надолго.

«У нас с супругом в семье распределены обязанности. Он изначально знал, чем я занимаюсь. Поэтому относится с пониманием. Муж тоже работает. И мы уважаем личные границы друг друга», - рассказала Татьяна Ura.ru.

Татьяна считает, что оба родителя должны быть заняты воспитанием ребенка. Когда с малышом сидит только мама – это неправильно, уверена певица. Поэтому у нее в семье все не так.

«У нас равноправное родительство, партнерское», - заявила артистка.

Ранее Татьяна Куртукова заявила, что устала от сравнения с певцом SHAMAN.