Устроившего потасовку с журналистами Хазанова могут арестовать на 15 суток

Устроившего потасовку с журналистами Геннадия Хазанова могут арестовать на 15 суток. Об этом сообщает «Абзац».

Геннадий Хазанов угодил в скандал с журналистами. В Сети опубликовали видео, на котором актер схватил репортера за руку, начал его толкать и попытался отобрать телефон. Также Хазанов угрожал сотруднику СМИ увольнением.

Адвокат Андрей Князев сообщил: если журналист захочет компенсировать моральный вред, то нужно будет снять побои и заявить о повреждении техники.

«Видео – самое большое и объективное доказательство, потому что оно уже снято. Побои – это два и более ударов, обвинить в этом Хазанова, скорее всего, не получится. В теории может быть мелкое хулиганство: даже если от корреспондента была провокация, публичный человек должен уметь держать себя в руках», — сообщил адвокат.

Если вина Хазанова будет доказана, то ему может грозить административное наказание в виде ареста на 15 суток или штрафа до 3 тысяч.

Сам артист не комментировал произошедший инцидент.

