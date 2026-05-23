«Устроил сцену ревности»: на шоу «Ставка на любовь — 2» разгорелся скандал между Хилькевич и Стогниенко

Об этом сообщает телеканал «Пятница!».

Шоу «Ставка на любовь — 2» ведут Регина Тодоренко и другие телеведущие. Формат проекта построен на психологических испытаниях и эмоциональных конфликтах между парами, которые борются за главный приз.

Во втором эпизоде нового сезона напряжение между участниками достигло пика. Актриса Анна Хилькевич и Ксения Стогниенко продолжили вражду, начавшуюся в прошлом выпуске. Несмотря на договоренность не создавать коалиции, участницы открыто конфликтовали на вилле.

Параллельно развивался другой скандал. Один из участников по фамилии Ершов устроил своей невесте сцену ревности прямо во время съемок.

В центре драмы оказались и другие пары. Ксения и Михаил Стогниенко попали в номинацию на вылет. За право остаться в игре боролись также фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов — спортсмены одержали победу в голосовании. В конфликте с Хилькевич также упоминался участник Артур Мартиросян.

Финал выпуска преподнес неожиданный поворот. После голосования ведущие приняли решение вернуть обе команды на виллу, что обещает новые конфликты в следующих сериях.

Напомним, первый выпуск второго сезона «Ставка на любовь» уже запустил волну эмоциональных столкновений между участниками. Формат шоу предполагает проверку отношений на прочность через экстремальные психологические испытания.