Уставшие ждать россиянки сами сделают предложение мужчинам в эфире реалити-шоу

4 апреля на канале «Суббота!» стартует романтический эксперимент «Женись на мне немедленно». В нем девушки, которые много лет состоят в отношениях, сами сделают предложение мужчинам. Как на это отреагируют их вторые половинки? Ведущие проекта – психолог Марк Бартон и кондитер Ренат Агзамов.

По статистике в 2024 году был зарегистрирован один из самых низких показателей по заключению браков в России. Что неудивительно, ведь многие пары в возрасте от 20 до 35 лет не планируют жениться, даже находясь в длительных отношениях. Часто именно молодые люди тянут с предложением, а девушки хотят вступить в брак, но боятся сделать первый шаг.

«Суббота!» дает девушкам шанс покончить с неопределенностью. Участницы проекта «Женись на мне немедленно» выберут свадебное платье, организуют торжество и сами сделают предложение своим парням, для которых происходящее станет полной неожиданностью.

Следить за отношениями пар будет профессиональный психолог Марк Бартон, а помогать в выборе свадебного торта и поддерживать невест — кондитер Ренат Агзамов.

Марк Бартон: «Я верю, что наш проект поможет участницам и зрительницам иначе посмотреть на себя. Затянуто-неопределенные отношения уничтожают в женщине все прекрасное: от самооценки до сексуальности. Именно поэтому важно решить, какой ты хочешь быть – удобной или уникальной? С удобной можно вести себя как угодно, с уникальной – только ответственно!

Года вполне достаточно, чтобы узнать человека. Даже если видеться каждую неделю 3-4 раза, то в год это 144–192 свидания. Этого достаточно для детального знакомства и принятия решения о создании семьи. Важно входить в отношения с убеждением: «Я могу быть только женой». И с определенного момента в отношениях экологично транслировать это мужчине».

Ренат Агзамов: «Вы не представляете, сколько пар распалось в момент заказа свадебного торта. Бывают такие бои! Особенно, когда присутствуют родители жениха и невесты. Одни хотят современный торт, другие — классику. Молодые торт с черепами, а старшие — масляные розы. Здесь, конечно, идет рубилово. Но по итогу мы всегда находим компромисс и молодые от меня уходят в прекрасном настроении! Я сплочаю семьи!»

В реалити примут участие пары из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Тольятти и других городов России. Заявки на участие подали 300 девушек, но лишь 11 из них попали в проект.

Романтическое реалити «Женись на мне немедленно» будет выходить на «Субботе!» с 4 апреля по пятницам в 21:00.