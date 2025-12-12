Устал от холода и разъездов: муж Ани Лорак уговаривает певицу приобрести «маленькую виллу» в Испании для него

Исаак Виджраку, муж певицы Ани Лорак, захотел личную маленькую виллу в Испании. С таким пожеланием испанец обратился к звездной супруге, пишет Telegram-канал Свита Короля.

Журналисты узнали о «маленькой» просьбе Исаака от приятельницы Ани Лорак. По ее словам, муж певицы хочет домик у моря за границей и уговаривает вторую половинку исполнить его мечту. Виджраку, как рассказал источник, устал от холода и вечных разъездов. Все это мешает ему медитировать и работать.

«Он обещает, что это будет уютное любовное гнездышко, куда она сможет приезжать на выходные и в отпуск», — поделилась информацией одна из приятельниц Лорак.

При этом про мужа певицы ходят дурные слухи, связанные с неверностью. Исаака Виджраку заподозрили в излишнем внимании к другим женщинам.