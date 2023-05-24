«Ушли с кучей долгов»: какую ошибку допустили умершие Зайцев и Юдашкин при ведении бизнеса

Не так давно в мире отечественной моды произошла большая потеря. Сначала от внутреннего кровотечения скончался Вячеслав Зайцев, а через несколько дней умер и Валентин Юдашкин. После их смерти в Сети начались разговоры о том, что бизнес модельеров давно перестал приносить прибыль. В интервью для стилиста АLEKO Александр Васильев подтвердил подобную информацию.

По словам Васильева, Зайцев и Юдашкин «ушли с кучей долгов». Мужчина убежден, что при ведении бизнеса модельеры допустили серьезную ошибку. Оказывается, они не только не захотели брать на работу «молодую кровь», способную продолжить дело, но и не стали продавать бренд другому человеку с более стабильным финансовым положением. Все это привело к тому, что Валентин и Вячеслав «не оставили наследия потомкам».

«Эти бренды с международной репутацией могли иметь красивое продолжение, если бы они допустили "молодую кровь". Но для допуска этой крови нужно иметь бюджет на развитие. Значит, они должны были продать бренд другому человеку», — высказался Александр.

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