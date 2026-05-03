«Ушла наша Леночка»: Михаил Галустян почтил память погибшей в ДТП звезды КВН Елены Рыбалко

Как стало известно сегодня, звезда КВН погибла под колесами автомобиля.

Рыбалко стала известна в нулевые годы как участница команды «Утомленные солнцем». В 2003 году команда одержала победу в Высшей лиге КВН. Вместе с Еленой в проекте выступали Михаил Галустян и Александр Ревва, которые после КВН продолжили карьеру в юмористическом шоу Comedy Club и добились всероссийской известности.

После ухода из команды карьера Рыбалко не сложилась. Артистка пережила развод и воспитывала троих детей.

Михаил Галустян выразил скорбь по поводу смерти бывшей коллеги. «Ушла наша Леночка... Мы очень много времени держались вместе в студенческие годы в гастролях, на репетициях», — поделился комедиант.

