Ушла из жизни народная артистка России Светлана Брагарник

В возрасте 78 лет не стало актрисы театра и кино Светланы Брагарник. Об этом рассказал режиссер Кирилл Серебренников.

Трогательные слова в честь народной артистки России написала и ее коллега Виктория Исакова. Актриса отметила, что Брагарник «нежный и тонкий человек с огромным сердцем. Пусть там будет радостнее и легче…».

Напомним, что Брагарник последнее время работала в Московском драматическом театре имени Гоголя. Среди ее популярных ролей — «Маленькие трагедии», (М)ученик», «Обыкновенная история», «Без страха, «Красный крест».