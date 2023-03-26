14:44, 26 марта 2023
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Ушел из жизни звезда «Вечного зова» Николай Дупак
Звезда «Вечного зова» Николай Дупак скончался на 102-м году жизни.
Фото: freepik
Советский и российский актер театра и кино Николай Дупак умер в возрасте 102 лет. Это случилось в квартире на Селезневской улице, где проживал актер, передает «Пятый канал».
Николай Лукьянович известен широкой публике по игре в фильмах «Вечный зов», «Тарас Бульба», «Интервенция». Кроме того, он участвовал в Великой Отечественной войне, был фронтовиком, сражался в 6-м гвардейском корпусе, получив три ранения.
Также под руководством Николая Дупака было построено новое здание «Таганки», ставшее в 80-х годах символом молодежной Москвы.