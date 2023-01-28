Ушел из жизни солист Большого театра Николай Низиенко

В возрасте 75 лет не стало солиста оперной труппы Большого театра (1979-2003), заслуженного артиста России Николая Низиенко. Причина смерти не упоминается.

За свою карьеру артисту удалось исполнить 48 партий. Среди наиболее известных — «Борис Годунов», «Трубадур», «Князь Игорь». Низиенко был первым, кто на русской сцене спел партию Птолемея (1979, «Юлий Цезарь»).

Отмечается, что гражданская панихида пройдёт 28 января в 9:45 в морге московской больницы № 76. Отпевание и захоронение пройдут также в субботу в деревне Ченцово Тульской области.