НАШ ШОУБИЗ
14:41, 13 мая 2023
1 мин.

Ушел из жизни один из родоначальников отечественного телевидения Эдуард Сагалаев

Умер президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев.

В возрасте 76 лет скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом сообщил гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. Причина смерти не упоминается.

«Умер сегодня. Скоропостижно скончался», — поведал Игнатенко журналистам, пишет ТАСС.

Напомним, что Сагалаев в 1973 году переехал в Москву, заняв должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.

В 1992 году Эдуард Михайлович основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (это первый в России частный телеканал — ТВ-6 Москва)

Также Сагалаев занимался запуском информационно-развлекательной передачи «Взгляд».

Источник фото:freepik
Источник:ТАСС
Теги:
смерть
радио
знаменитости
ведущий
Новости партнеров
О чем говорят