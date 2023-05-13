Ушел из жизни один из родоначальников отечественного телевидения Эдуард Сагалаев

В возрасте 76 лет скончался президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев. Об этом сообщил гендиректор Общественного телевидения России Виталий Игнатенко. Причина смерти не упоминается.

«Умер сегодня. Скоропостижно скончался», — поведал Игнатенко журналистам, пишет ТАСС.

Напомним, что Сагалаев в 1973 году переехал в Москву, заняв должность инструктора отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ.

В 1992 году Эдуард Михайлович основал и возглавил Московскую независимую вещательную корпорацию (это первый в России частный телеканал — ТВ-6 Москва)

Также Сагалаев занимался запуском информационно-развлекательной передачи «Взгляд».