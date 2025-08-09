«Ушел целый кусок жизни»: Михаил Боярский высказался о смерти Ивана Краско

Михаил Боярский прокомментировали уход из жизни Ивана Краско. Подробности приводит RT.

Сегодня не стало актера, сыгравшего в таких фильмах, как «Эскадрон гусар летучих», «Господин оформитель», «Афганский излом», «Сын полка» и других.

Его сосед по даче Михаил Боярский признался, что относился к коллеге, как своему близкому человеку. По словам артиста, они провели много времени вместе, поэтому до сих пор не представляет своей жизни без Краско.

«Это практически родственник. Ушел целый кусок жизни... и воспоминания, и совместные беседы. Я с младых ногтей нахожусь в театре Комиссаржевской. И всю его судьбу, жизнь, его семью, детей, внуков — всё знаю... Замечательный мужик», — отметил Боярский в беседе с RT.

Лариса Луппиан также высказалась о случившемся. Она подчеркнула, что Иван был не только настоящим профессионалом, но и верным другом.

«Виделись всегда каждое лето. На концертах общались, по телевизору наблюдали за его бурной жизнью. Он был замечательный артист, прекрасный мужчина. Всегда ходил в морской форме. Прожил очень интересную жизнь. Вместе с семьей приносим свои соболезнования родным и близким», — поделилась жена Михаила Боярского в беседе с 78.ru.

