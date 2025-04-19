Ушедшая в тень Елена Степаненко осталась без работы в России

72-летняя юмористка Елена Степаненко пропала из российского медиаполя. Говорили, что бывшая жена Петросяна переехала в США, но она официально не подтверждала эту информацию. Как выяснилось, артистка закрыла свое ИП в России и отказывается от съемок на телевидении.

Последний раз звезда эстрады снималась для юмористических передач в конце минувшего года. Впервые Степаненко не появилась в праздничном выпуске «Измайловского парка», приуроченном к 8 марта. Сейчас артистка отказывается от частных мероприятий, съемок на телевидении и не дает концерты.

Для ведение творческой деятельности Елена в 2001 году создала свое ИП. В феврале 2025 года она его ликвидировала несмотря на то, что после развода с Петросяном артистка активно выступала и вызвала к себе большой интерес аудитории, сообщает Kp.ru.

Напомним, куплетист Михаил Вашуков заявил, что Степаненко переехала жить в США. По словам друга юмористки, она уже давно там живет и лишь изредка бывает в России. Там же находится старшая дочь ведущего «Смехопанорамы» от первого брака Викторина Петросянц. У нее хорошие отношения с мачехой – наследница юмориста поддержала Елену после развода. Предположительно, артистка проводит много времени с семьей Викторины.