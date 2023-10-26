$3000 за интервью: как и сколько зарабатывает проклявший весь шоу-бизнес Андрей Разин

Экс-продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин нашел новый вид заработка – блогерство. Находясь в Майами, он выпускает в социальных сетях ролики с проклятиями отечественных звезд, за что получает неплохие деньги.

Если раньше Разин занимался «раскручиваем» молодых исполнителей, то теперь набирает популярность сам. Для этого он создал странички в различных социальных сетях и стал вести блоги. Причем на одном из аккаунтов продюсера числятся 3,2 млн подписчиков. Контент у него разный, но в большинстве своем он шлет проклятия в адрес российских знаменитостей.

Например, недавно «под огонь» попала певица Лолита Милявская. А до этого он «прошелся» по всем артистам, которые решили принять участие в памятном концерте, посвященном Юрию Шатунову.

Журналисты Kp.ru выяснили, что с прессой новоиспеченный блогер теперь общается только за деньги. Причем немаленькие. За письменные ответы на вопросы он просит $1000, а за видео придется выложить уже $3000.

Ранее продюсер Андрей Разин сравнил российских артистов с «бабьим базаром».