«Уровень драматичности на твёрдую девятку»: режиссёр рассказал о сериале с Козловским «Первая ракетка»

Козловский и Гухман сыграли главные роли в драматическом проекте о профессиональном теннисе. Актриса исполнила роль одарённой теннисистки Кати, а Данила — её наставника. Съёмочный процесс консультировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Уровень драматичности сюжета сериала «Первая ракетка» можно оценить на твёрдую девятку», — поделился Корчагин.

Режиссёр рассказал, что часть сцен снималась в Дубае. Проект стал первым российским сериалом о большом теннисе и выходит специально к майским праздникам.

Светская премьера картины прошла в московском кинотеатре «Художественный». На мероприятии появились Фёдор Бондарчук, Аглая Тарасова, Нино Нинидзе, Полина Гухман, Григорий Верник, Ирина Горбачёва, Рената Пиотровски, Владимир Мишуков, Лиза Шакира и Шамиль Тарпищев. Данила Козловский на премьере не присутствовал — актёр записал видеообращение из Мадрида, где готовится к новому проекту.

Напомним, съёмки проходили в том числе в Академии большого тенниса. Создатели сериала привлекли к работе профессиональных консультантов из мира тенниса, чтобы максимально достоверно показать закулисье спорта.