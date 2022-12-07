21:49, 07 декабря 2022
1 мин.
Ургант внезапно рассекретил свое настоящее имя
Невероятно но факт: у Вани Урганта было другое имя. Об этом телеведущий заявил публично во время своего путешествия по странам СНГ.
Так, на церемонии открытия винного дома "Абрау-Дюрсо" в Азербайджане, культовый шоумэн огорошил всех рассказом из своего детства.
По словам артиста, его отец настолько любил Абрау Дюрсо, что до пяти лет называл Ваню Агдамом, в честь своего любимого вина из СССР.
Напомним, что Урганта в России чествуют всё меньше и меньше.
Недавно 44 летнего юмориста сняли с должности ведущего музыкального Шоу «Золотой граммофон».
Впервые за двенадцать лет музыкальную премию будет ввести другой, не менее знакомый российскому телезрителю ведущий Вадим Галыгин.
Источник фото:https://www.youtube.com/watch?v=PJy-HrEGSV0
Источник:https://www.eg.ru/showbusiness/2812002-neojidanno-urgant-rassekretil-svoe-nastoyashchee-imya/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: