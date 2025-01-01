«Ура, снова невеста!»: телеведущая Ида Галич выходит замуж во второй раз

Телеведущая Ида Галич выходит замуж во второй раз. Бойфренд звезды сделал ей предложение накануне Нового года.

Ида показала кольцо во время эфира на Первом канале, на это обратили внимание ее подписчики. Это событие очень их обрадовало — они принялись поздравлять Галич в Telegram-канале.

«Ида уже на Первом в прямом эфире и показала кольцо»; «Поздравляю с помолвкой!!! Вы такая умничка!!!»; «Ура, Ида снова невеста!», — написали они.

34-летняя телеведущая пока не давала никаких комментариев по этому поводу.

«Мои дорогие! С наступающим Новым годом. Я очень рада, что мы есть друг у друга», — писала она.

В мае 2018 года Галич вышла замуж за Алана Басиева. У супругов родился сын Леон. В середине 2020 года пара рассталась. Ида неоднократно признавалась, что одной из причин разрыва стало то, что мужчина зарабатывал значительно меньше нее.

Нового возлюбленного Галич рассекретила этой осенью. Им оказался бизнесмен Олег Ледвич. У предпринимателя есть восьмилетняя дочь от первого брака, с которой блогерша смогла поладить. Также мужчина знаком с сыном своей избранницы и ее родителями.

Недавно блогер призналась, что уходящий 2024 год прошел для нее под знаком самодисциплины. Знаменитость частично отказалась от употребления алкоголя.