«Ура ей!»: сын и невестка вдовы Александра Ширвиндта обратились к ней в особый день

26 октября вдове актера Александра Ширвиндта Наталье Белоусовой исполнилось 90 лет. Сын Михаил и невестка Анастасия поздравили ее в соцсети.

«Свекровь дала мне за совместную жизнь лишь один совет. Звучал он так: никогда не слушай ничьих советов. Думай своей головой и принимай решения сама», — написала Анастасия, первая обратившаяся к Белоусовой в своем личном блоге.

Позже к поздравлениям присоединился и Михаил, но сын Натальи был более краток. «Моей маме 90 лет. Ура ей! Как хорошо!», — отметил телеведущий.

Подписчики также поздравили Белоусову с юбилеем. Однако многих при этом больше интересовали отношения Михаила и Анастасии. Особенно после того, как было объявлено об их разводе. «А вы еще ее невестка? Не разошлись с Мишей разве?» — написал один из пользователей в комментариях.

После смерти мэтра, о жизни и здоровье его вдовы практически ничего неизвестно. Раньше Михаил часто делился совместными фото и видео из фамильного имения в Подмосковье, однако теперь поклонникам актера остается лишь догадываться о состоянии его вдовы.

