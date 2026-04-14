Опубликовано 14 апреля 2026, 17:30
«Универовцы — моя семья»: Виталий Гогунский показал кадры со съемок «Универ. 15 лет спустя»

Актёр Виталий Гогунский опубликовал закулисные фотографии со съемочной площадки юбилейного сезона культового ситкома «Универ. 15 лет спустя». Об этом сообщает Kino.mail.ru.
Гогунский прославился благодаря роли Кузи в популярном молодёжном сериале «Универ. Новая общага», который выходил с 2011 по 2018 год. Позже проект получил несколько продолжений: «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».

В своём блоге артист поделился атмосферными снимками с площадки, где запечатлён вместе с коллегами по оригинальному составу. На фотографиях вместе с Гогунским — Мария Кожевникова в роли Аллы Гришко, Валентина Рубцова в роли Татьяны Архиповой, Андрей Гайдулян в роли Александра Сергеева, Лариса Баранова в роли Лили и Александр Сухинин в роли Петровича.

В новом сезоне зрители вновь увидят любимых персонажей спустя два года после событий предыдущего сезона. По сюжету Майкл и Варя теперь воспитывают троих детей. Помимо знакомых лиц, в проекте примет участие Мария Кожевникова, бывшая депутат Госдумы, которая вернётся к культовой роли Аллочки после долгого перерыва.

Напомним, съёмки третьего по счёту продолжения легендарного ситкома стартовали в Москве. В проект также вернулась актриса Настасья Самбурская. Первые кадры и трейлер «Универ. 15 лет спустя» уже появились в сети. Точная дата премьеры на телеканале ТНТ пока не объявлена.

Автор:Оскар Поперечный