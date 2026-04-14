«Универовцы — моя семья»: Виталий Гогунский показал кадры со съемок «Универ. 15 лет спустя»

Гогунский прославился благодаря роли Кузи в популярном молодёжном сериале «Универ. Новая общага», который выходил с 2011 по 2018 год. Позже проект получил несколько продолжений: «Универ. 10 лет спустя» и «Универ. 13 лет спустя».

В своём блоге артист поделился атмосферными снимками с площадки, где запечатлён вместе с коллегами по оригинальному составу. На фотографиях вместе с Гогунским — Мария Кожевникова в роли Аллы Гришко, Валентина Рубцова в роли Татьяны Архиповой, Андрей Гайдулян в роли Александра Сергеева, Лариса Баранова в роли Лили и Александр Сухинин в роли Петровича.

В новом сезоне зрители вновь увидят любимых персонажей спустя два года после событий предыдущего сезона. По сюжету Майкл и Варя теперь воспитывают троих детей. Помимо знакомых лиц, в проекте примет участие Мария Кожевникова, бывшая депутат Госдумы, которая вернётся к культовой роли Аллочки после долгого перерыва.

Напомним, съёмки третьего по счёту продолжения легендарного ситкома стартовали в Москве. В проект также вернулась актриса Настасья Самбурская. Первые кадры и трейлер «Универ. 15 лет спустя» уже появились в сети. Точная дата премьеры на телеканале ТНТ пока не объявлена.

Ранее мы писали о том, что Анна Хилькевич также может появиться в новом сезоне культового сериала.