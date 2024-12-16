«Уникальные месяцы!»: ставшая мамой в пятый раз Глафира Тарханова сделала неожиданное заявление о дочери

Актриса Глафира Тарханова, которая этим летом стала мамой в пятый раз, сделала неожиданное признание о своей шестимесячной дочери. Звезда сериала «Громовы» опубликовала в личном блоге пост, посвященный малышке, и заявила, что за первые полгода жизни девочка уже посетила 25 городов.

41-летняя артистка поделилась в соцсети кадром, на котором предстала с праздничным бело-розовым тортом с надписью: «Лукерье 6 месяцев». Глафира Тарханова призналась, что эти месяцы были «самыми трепетными». Звезда «Громовых» также рассказала, что за полгода дочь вместе с ней и бабушкой успела побывать в 25 городах. По словам знаменитости, малышка спокойно переносит дорогу и спит в самолете и поезде.

«Нашей малышке 6 месяцев! Самые интенсивные, уникальные, трепетные месяцы! Лукерья за полгода посетила около 25 городов со мной и моей мамой, рано начала гастролировать. В самолете, как я, спит, в поезде — тоже. Быстро растут детки! По-моему, в детях время и года проносятся наиболее продуктивно! Я радуюсь их взрослению, открытиям и новому опыту! Наблюдать, как человек открывает для себя мир, — волшебно. Луняша, я тебя люблю!» — написала Глафира Тарханова.

Напомним, актриса с 2005 года состоит в браке с актером Малого театра Алексеем Фаддеевым. У супругов четверо сыновей: Корней, который родился в 2008 году, Ермолай, родившийся еще через два года, 12-летний Гордей и 7-летний Никифор, а 18 июня этого года появилась на свет дочь Лукерья.

После рождения пятого ребенка артистка не стала затягивать с возвращением к работе. Глафира Тарханова рассказывала, что отправилась на гастроли вместе с дочерью, которой на тот момент не исполнилось и месяца, из-за чего столкнулась с критикой. В ответ на это актриса дала понять, что в решении вопросов полагается прежде всего на себя, а не на мнение окружающих.

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