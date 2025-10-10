«Умная, красивая, добрая»: певица Валерия поделилась фото невестки в особый день

Певица Валерия публично поздравила живущую в Швейцарии невестку Наталью с днем рождения. В своем личном блоге в соцсети артистка опубликовала фото жены старшего сына Артемия.

«Наташенька! Умная, красивая, добрая, настоящая, с днем рождения. Будь счастлива», — написала исполнительница.

Артемий Шульгин — сын Валерии от прошлого брака. В 2019 году он женился на возлюбленной Наталье Коренной. Свадьба проходила в городе Монтре. Мама жениха и ее супруг Иосиф Пригожин на торжестве не присутствовали.

По словам самой Валерии, брак наследника стал для нее большим шоком. Молодой человек позвонил семье всего за сутки до регистрации брака.

Певица была знакома с невесткой задолго до их свадьбы. Она рассказывала, что сын давно дружил с избранницей и часто приводил ее на семейные мероприятия. Однако о женитьбе речи не заходило.

Шульгин учился вместе со своей возлюбленной, уроженкой Новокузнецка, в школе в Швейцарии, а затем в университете.

Ранее мы писали, что бизнесмен Демчук подал апелляцию в суд по делу против младшего сына певицы Валерии Арсения Шульгина.