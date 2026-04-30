Умерла актриса Наталья Миронова, известная по сериалам «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики»

О смерти актрисы сообщила пресс-служба Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина в социальной сети «ВКонтакте». «Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наташа... Наталья Миронова. Мы не понимаем, как это возможно. Мы не верим. Наша самая теплая, самая нежная, самая любящая и самая искренняя. Человек, который умел так светить изнутри, что рядом с ним становилось теплее всем», — говорится в сообщении.

Смерть актрисы стала неожиданностью для коллег. По словам представителей Лысьвенского театра драмы, вечером 28 апреля Наталья Александровна ушла с репетиции, все было хорошо. На следующий день её ждали на утреннюю репетицию, но она не пришла. «Все так неожиданно, ничего не предвещало беды», — отметили в театре.

Наталья Миронова была известна по ролям в популярных сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики». Актриса работала в Лысьвенском театре драмы имени А.А. Савина в городе Лысьва Пермского края.

Причина смерти не раскрывается.