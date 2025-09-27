Умер пострадавший при теракте в «Крокусе» продюсер Дмитрий Сараев. Однако причина смерти неизвестна. Подробности приводит РЕН ТВ.

Стало известно, что в ночь на 26 сентября 2025 года умер известный журналист, музыкальный продюсер и общественный активист из подмосковного Звездного городка. Об этом сообщил глава городского округа Евгений Баришевский. Он отметил, что ушел из жизни «яркий, искренний, добрый» человек, который навсегда останется в сердцах.

Дмитрий был основателем концертных компаний RIFF agency и Space RIFF, которые организовали первые выступления в России таких групп, как Dream Theater, Sons of Apollo и Asia. Кроме того, Сараев занимался журналистикой и брал интервью у известных музыкантов.

22 марта 2024 года во время теракта в «Крокус Сити Холле» Сараев получил пулевое ранение в спину. Он рассказал, что в момент нападения спрятался за угловой балкой, но его вытолкнули из укрытия. В этот момент он почувствовал сильный удар в спину. На следующий день он обнаружил пулю в теле, которая проникла в мягкие ткани и преодолела около 12 см, не затронув жизненно важные органы.

