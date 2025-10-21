«Умеет варить кашу при всех властях»: актер Садальский высказался о Никите Михалкове в день рождения режиссера

Актер Станислав Садальский присоединился к поздравлениям режиссера Никиты Михалкова, который 21 октября отмечает свое 80-летие. В беседе с Газетой.Ru заслуженный артист РСФСР заявил, что обожает актерский талант кинематографиста.

«Никита — один из тех деятелей культуры, который умеет “варить кашу”. При всех властях — это семейное. Поздравляю, как артиста обожаю», — сказал актер.

В 1982-м году Станислав Садальский снялся вместе с Никитой Михалковым в фильме «Вокзал для двоих».

Народный артист РСФСР Никита Сергеевич Михалков известен ролями в фильмах «Я шагаю по Москве», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Родня», «Станционный смотритель», «Раба любви», «Сибириада», «Жестокий романс», «Жмурки», «Статский советник» и других.

В 1995 году его лента «Утомленные солнцем» получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.

Ранее мы писали, что режиссер Егор Кончаловский в день рождения Никиты Михалкова поделился связанными с ним воспоминаниями. Кинематографист признался, что он никогда его не баловал, но при этом и не был требовательным.