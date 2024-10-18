Улетевшая на Мальдивы без Козловского Оксана Акиньшина опубликовала фото с пляжа
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Актриса Оксана Акиньшина неожиданно решила порадовать поклонников пляжными фото. Сейчас звезда находится на Мальдивах, где отдыхает с детьми.
Снимками Оксана поделилась в личном блоге. Она опубликовала кадры, на которых позировала, показывая фигуру. Вероятно, фотографами выступали ее сын и дочь, так как в отпуск с актрисой не поехал ее возлюбленный Данила Козловский.
Детей Акиньшина родила от бывшего мужа Арчила Геловани. После расставания актриса решила оставить наследников жить с отцом. Однако она старается их часто навещать в Грузии и ездить с ними на отдых на каникулах.
Сын и дочь Оксаны знакомы также и с новым бойфрендом мамы Козловским. А актриса виделась с ребенком Данилы от Ольги Зуевой. Ради встречи они ездили в США, и эта поездка серьезно сказалась на карьере звезды «Экипажа». Его заподозрили в эмиграции и лишили работы в России. Через суд Козловский смог очистить свою репутацию, однако пока вернуться к прежней жизни ему не удалось.
Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал, что Данила Козловский попал в «серый список» актеров.