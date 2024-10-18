Улетевшая на Мальдивы без Козловского Оксана Акиньшина опубликовала фото с пляжа

Актриса Оксана Акиньшина неожиданно решила порадовать поклонников пляжными фото. Сейчас звезда находится на Мальдивах, где отдыхает с детьми.

Снимками Оксана поделилась в личном блоге. Она опубликовала кадры, на которых позировала, показывая фигуру. Вероятно, фотографами выступали ее сын и дочь, так как в отпуск с актрисой не поехал ее возлюбленный Данила Козловский.

Детей Акиньшина родила от бывшего мужа Арчила Геловани. После расставания актриса решила оставить наследников жить с отцом. Однако она старается их часто навещать в Грузии и ездить с ними на отдых на каникулах.