НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 18 октября 2024, 13:03
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Улетевшая на Мальдивы без Козловского Оксана Акиньшина опубликовала фото с пляжа

Улетевшая на Мальдивы без Козловского Оксана Акиньшина опубликовала фото с пляжа

© Starface.ru

Актриса Оксана Акиньшина неожиданно решила порадовать поклонников пляжными фото. Сейчас звезда находится на Мальдивах, где отдыхает с детьми.

Снимками Оксана поделилась в личном блоге. Она опубликовала кадры, на которых позировала, показывая фигуру. Вероятно, фотографами выступали ее сын и дочь, так как в отпуск с актрисой не поехал ее возлюбленный Данила Козловский.

Детей Акиньшина родила от бывшего мужа Арчила Геловани. После расставания актриса решила оставить наследников жить с отцом. Однако она старается их часто навещать в Грузии и ездить с ними на отдых на каникулах.

Улетевшая на Мальдивы без Козловского Оксана Акиньшина опубликовала фото с пляжа

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сын и дочь Оксаны знакомы также и с новым бойфрендом мамы Козловским. А актриса виделась с ребенком Данилы от Ольги Зуевой. Ради встречи они ездили в США, и эта поездка серьезно сказалась на карьере звезды «Экипажа». Его заподозрили в эмиграции и лишили работы в России. Через суд Козловский смог очистить свою репутацию, однако пока вернуться к прежней жизни ему не удалось.

Ранее кинокритик Александр Голубчиков рассказал, что Данила Козловский попал в «серый список» актеров.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Оксана Акиньшина
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