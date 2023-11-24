Улетает в Лондон «на вечеринку с подружками»: раскрыты ближайшие планы Аллы Пугачевой

Певица Алла Пугачева поедет в Лондон на «вечеринку с подружками» 26 ноября. Об этом рассказал ее муж, юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ).

На своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ) юморист опубликовал рекламный ролик. В нем шоумен разыграл с детьми сценку выбора подарка для Пугачевой на День матери, который состоится 26 ноября.

В ролике дочь артистов Лиза объяснила, что в этот день ее мама будет на вечеринке в Лондоне, поэтому она не сможет подарить ей подарок лично. Затем Галкин*, по сценарию, якобы «перемещается» в Лондон, чтобы вручить лично букет цветов супруге.

Неизвестно, какое мероприятие посетит Примадонна, и как долго она задержится в Великобритании. Лиза только добавила, что Пугачева поедет на «вечеринку с подружками».

Напомним, ранее мы писали, что певица Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, которых стыдятся россияне. Подробности можете прочитать в этой статье.

*(признан иноагентом на территории РФ)