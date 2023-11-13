Украл сердце: Лариса Гузеева призналась в любви певцу Хабибу

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева призналась, что что ее покорило обаяние певца и блогера Хабиба. Об этом она рассказала в эфире шоу «Перепой звезду» на Первом канале.

В новом выпуске программы Хабиб исполнил песню Despacito в дуэте с 22-летней визажисткой Еленой Фрейман.

После выступления Гузеева сначала обратилась к девушке и в шутку сказала, что даст ей список «эстрадных бабушек», которых категорически нельзя гримировать. В итоге актриса отдала предпочтение Хабибу, проголосовав за профессионала.

«Хабиб, вы украли мое сердце», — приводит слова Гузеевой The Voice.

С мнением телеведущей также согласился режиссер Егор Кончаловский. При этом другие члены жюри выступили за непрофессиональную певицу. В результате девушка перепела Хабиба и одержала победу в конкурсе.

Ранее мы писали, что Лариса Гузеева сравнила себя с актрисой Шэрон Стоун в ответ на критику своей внешности в Сети. Артистка призналась, что ей часто указывают на возраст и подчеркнула, что время никого не щадит. Она неоднократно подчеркивала, что критика и советы со стороны зрителей ее не волнуют.