Украл из магазина: 47-летний певец Шура публично сознался в воровстве

Певец Шура относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся откровениями о себе. На этот раз 47-летний мужчина в эфире шоу «Звезды сошлись» сделал признание, удивившее публику.

Так, артист заявил: он украл тележку из продуктового магазина. По словам Шуры, она ему понадобилась для того, чтобы вывозить мусор из квартиры.

«У меня спертая тележка из магазина. Иногда мне в лифте говорят: "У вас ремонт?". А я просто мусор вывожу», — высказался певец.

К слову, Шура поспешил объяснить подобное действие. Выяснилось, что вместе с ним в квартире проживает собака, вот почему помещение так быстро «захламляется».

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