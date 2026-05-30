Украл электромопед за полмиллиона: студента обвиняют в краже у жены Сергея Жукова

Как сообщает Telegram-канал Mash, молодому человеку предъявлено обвинение по статье о краже в крупном размере. Подозреваемый уже задержан, расследование завершено, дело передано в суд.

Регина Бурд — супруга известного музыканта, бизнесвумен. Пара вместе уже много лет, воспитывает детей.

Электромопед, похищенный у 40-летней Регины, оценивается почти в полмиллиона рублей. 20-летний студент был задержан правоохранительными органами по подозрению в совершении преступления.

По данным источника, расследование по делу завершено, материалы направлены в суд. Обвиняемому грозит наказание до шести лет лишения свободы.

Сам Сергей Жуков прокомментировал ситуацию. По словам артиста, этому делу уже больше года. Также музыкант заявил, что ему ничего не известно о предстоящем суде.

Напомним, Сергей Жуков недавно отметил 50-летний юбилей. Артист устроил масштабную вечеринку в Москве на территории исторической площадки Круговое депо. На празднование приехали звёздные гости, включая рэпера Басту и композитора Игоря Крутого. Был организован грандиозный перформанс с участием детского хора, а сын именинника исполнил дуэт с Бастой.

Ранее мы писали о том, что в честь 30-летия группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков собрал семью в студии программы «Привет, Андрей!» на канале Россия-1.