Украинцы накинулись на Веру Брежневу из-за татуировки

Двусмысленное тату Брежневой не оценили ни русские, ни украинцы.

Слово «вышиванка» для россиян звучит не слишком благозвучно и рождает не вполне здоровые ассоциации.

Между тем, по-украински так называется одежда с ярко выраженным национальным колоритом.

Национальный колорит самой певицы в последнее время вызывает определенные сомнения. Сначала уроженка Днепропетровской области долго и успешно делала карьеру в России, подчеркивая, что в своем репертуаре обходится без песен на украинском языке. Затем спешно покинула страну, но объявилась не на исторической родине, а в Италии.

Затем вдруг запела на родном языке и вот теперь выложила фото с тату «вышиванка» - по названию своей новой композиции. Увы, украинская аудитория наколку не оценила.

« Неблагодарная. До этого даже не вспоминала Украину » - так сейчас выглядит самое, пожалуй, мягкое высказывание в соцсетях.

ФОТО: Kashaev Pavel/East News