Ухожу: дочь Анны Ковальчук простилась со всеми
Фото: Из профиля Instagram Анны Ковальчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Уже долгое время Анна Ковальчук является самым известным телевизионным следователем, благодаря роли в сериале «Тайны следствия». Появилась актриса и в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита. Эти проекты принесли женщине славу. Вдохновившись примером мамы, Злата Ковальчук пошла по ее стопам. Но запала юной актрисы хватило ненадолго. Девушка заявила об уходе из профессии в интервью для журнала «Антенна-Телесемь».
Злата с детства появлялась на телеэкране, а в новом сезоне «Тайн следствий» и вовсе сыграла с мамой в одном проекте. Тем не менее дочка Ковальчук сообщила, что мечтает уйти в другую сферу. «Хочется чего-то другого. Возможно, ту самую интересную работу я организую себе сама», — рассказала Злата.
Также девушка поделилась мечтами о семье и детях, поэтому в ближайшем будущем Злата должна определиться с планами на жизнь. «Через пять лет мне будет 27, к этому времени хотела бы быть самодостаточной и независимой. Уже вижу, что в ближайшие годы создам семью, выйду замуж и стану мамой», — резюмировала актриса.
Анна с дочерью Златой
Фото: Из профиля Instagram Ковальчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
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