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13:58, 16 декабря 2022
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Ухожу: дочь Анны Ковальчук простилась со всеми

Ухожу: дочь Анны Ковальчук простилась со всеми

Фото: Из профиля Instagram Анны Ковальчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Уже долгое время Анна Ковальчук является самым известным телевизионным следователем, благодаря роли в сериале «Тайны следствия». Появилась актриса и в экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита. Эти проекты принесли женщине славу. Вдохновившись примером мамы, Злата Ковальчук пошла по ее стопам. Но запала юной актрисы хватило ненадолго. Девушка заявила об уходе из профессии в интервью для журнала «Антенна-Телесемь».

Злата с детства появлялась на телеэкране, а в новом сезоне «Тайн следствий» и вовсе сыграла с мамой в одном проекте. Тем не менее дочка Ковальчук сообщила, что мечтает уйти в другую сферу. «Хочется чего-то другого. Возможно, ту самую интересную работу я организую себе сама», — рассказала Злата.

Также девушка поделилась мечтами о семье и детях, поэтому в ближайшем будущем Злата должна определиться с планами на жизнь. «Через пять лет мне будет 27, к этому времени хотела бы быть самодостаточной и независимой. Уже вижу, что в ближайшие годы создам семью, выйду замуж и стану мамой», — резюмировала актриса.

Анна с дочерью Златой

Анна с дочерью Златой

Фото: Из профиля Instagram Ковальчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Ранее сообщалось о том, что Анну Семенович похитили во время выступления. По словам певицы, ей удалось спастись только благодаря оперативной реакции охранников. Подробности читайте в этой статье.

Источник фото:Из профиля Instagram Анны Ковальчук (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник:starhit
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