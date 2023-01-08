11:24, 08 января 2023
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Уходит с концами: Хабиб Нурмагомедов покидает ММА
Хабиб Нурмагомедов оставляет смешанные единоборства и уходит к семье.
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставляет смешанные единоборства. Обеспокоенность публики вызвал его репост в соцсетях, однако официального заявления спортсмен ещё не давал.
Как сказано в репосте, Хабиб хочет проводить больше времени с семьей. Это основная причина ухода из ММА.
Намеки для подписчиков поступали и ранее. Так Хабиб рассказывал, что год был успешным и сложным, но поддержка поклонников была его стремлением к успеху. Однако он надеется, что скоро принятое решение будет ему только в пользу.
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Источник фото:AP/Associated Press/East News
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги: