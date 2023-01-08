Уходит с концами: Хабиб Нурмагомедов покидает ММА

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оставляет смешанные единоборства. Обеспокоенность публики вызвал его репост в соцсетях, однако официального заявления спортсмен ещё не давал.

Как сказано в репосте, Хабиб хочет проводить больше времени с семьей. Это основная причина ухода из ММА.

Намеки для подписчиков поступали и ранее. Так Хабиб рассказывал, что год был успешным и сложным, но поддержка поклонников была его стремлением к успеху. Однако он надеется, что скоро принятое решение будет ему только в пользу.