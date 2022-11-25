Уйти, чтобы вернуться: сбежавший в Израиль Виторган продолжает зарабатывать миллионы в России

На днях состоялась престижная премия одного журнала, которая собрала всех звёзд отечественного шоу-бизнеса, кроме Максима Виторгана, который сейчас находится в Израиле. В социальной сети мужчина раскритиковал коллег, устроивших «гламурный шабаш имени самих себя». Тем не менее журналистам из «СтарХита» удалось выяснить, что и актера есть, в чем упрекнуть.

С самого начала специальной военной операции Максим покинул РФ, тем самым выражая своё отношение к происходящему. Несмотря на это, артист по-прежнему продолжает получать приличный заработок в России. Оказывается, сейчас мужчина прилетел в Краснодарский край ради съемок нового фильма «Игра головой». По информации источника, за одну смену экс-супруг Ксении Собчак получает 250 тысяч рублей. Сумма, согласитесь, немалая, особенно, если учесть, что таких смен запланировано около 20. Заработанной суммы в России явно хватит на несколько месяцев жизни в Израиле.

Ранее сообщалось о том, что у ещё одной артистки, покинувшей территорию РФ, возникли серьёзные проблемы. Речь идёт о Светлане Лободе, которую власти Литвы внесли в список нежелательных лиц. Подробности читайте в этой статье.