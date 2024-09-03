«Угощала оладушками»: Митя Фомин рассказал о влюбленности в классную руководительницу

Певец Митя Фомин раскачал толпу своим концертом в Открытой студии ГПМ Радио на зажигательной вечеринке «Танцуют все!» «Юмор FM». Он спел для посетителей форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» и слушателей радио.

Знаменитость поздравил преподавателей, школьников и студентов с началом нового учебного года и поделился своими воспоминаниями об этом беззаботном времени. Митя рассказал, что учился в Новосибирске и очень любил школу.

«Я помню, что был влюблен в свою классную руководительницу Ольгу Николаевну. Это была очень красивая, детская любовь. Мы частенько ходили друг к другу в гости, она мне помогала с домашними заданиями, угощала оладушками. И у меня остались самые сладкие воспоминания о тех годах», – признался артист.

Певцу в этом году исполнилось 50 лет, но он не грустит по этому поводу. Фомин убежден, что самое интересное – впереди, тем более что ему сделали предсказание. Астролог сказал звезде, что его жизнь в 50 только начинается.

«И сейчас я действительно понял, что жизнь раскрывается иными красками, и в этом возрасте люди сейчас чувствуют себя бодрыми, и куча возможностей открывается», – поделился Митя в эфире «Юмор FM».

Знаменитость добавил, что хочет продолжать петь и выступать. А еще он открыл для себя новые навыки. Теперь Фомин мечтает обучаться разным языкам. А через много лет, звезда надеется, что медицина сделает огромный шаг вперед, и люди будут жить до 100 лет, а может и дольше.