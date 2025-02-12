«Угоняли машину, грабили»: Алена Апина раскрыла, из-за чего обращалась в полицию

Заслуженная артиста РФ Алена Апина рассказала, что ей приходилось обращаться в полицию. Об этом сообщает Пятый канал.

Певица призналась, что ей повезло, поскольку к помощи правоохранителей она была вынуждена обращаться лишь из-за материальных вещей. Она уточнила, что все, что с ней происходило, считает не проблемами, а неприятностями.

«Угоняли машину, грабили номер во время гастролей. В общем, такие какие-то неприятности, но они быстро прошли», — поделилась звезда.

Исполнительница также отметила, что и сама не становилась тем человеком, который бы влиял на жизни других в глобальном смысле, в том числе и с точки зрения закона. При этом она заверила, что известность накладывает свой отпечаток. Если артистке и удавалось воздействовать на жизни других, то лишь через медийность ее сферы деятельности.

«Я человек публичный, какую-нибудь глупость ляпну, а люди это повторяют и стараются как-то быть похожими. Вот в этом да, как-то я влияю на жизни человеческие. А во всем с точки зрения закона или еще какого-то порядка — нет», — заявила она.

Ранее Алена Апина отказалась выходить замуж.