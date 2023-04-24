«Уезжаем все вместе»: Ирина Круг поделилась своими планами на будущее

Ирина Круг не слишком афиширует свою личную жизнь. Но кое-что об экс-супруге короля шансона все же известно. Недавно 47-летняя певица получила долгожданную награду за свой хит «Огонь забытых мной цитат».

А полтора года назад Ирина стала бабушкой. Правда саму себя она так не называет:

«Я – вообще не бабушка. Я для того, чтобы побаловать, купить подарки… С внучкой видимся не часто, потому что меня постоянно нет дома».

И в самом деле, гастроли у звезды расписаны на несколько месяцев вперед.

Тем не менее, по сведениям PROZVEZD, в ближайшее время в творческих планах Ирины Круг запланирован перерыв.

«Мы буквально через неделю едем все вместе в долгожданный отпуск, будем отдыхать долго – уезжаем на месяц. Поэтому я наконец-то смогу нормально побыть в роли бабушки и насладиться всеми прелестями».