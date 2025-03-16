Уехавший в США Бурковский поздравил сына с днем рождения и пожелал не сдаваться

Проживающий в США актер Андрей Бурковский публично обратился к своему старшему сыну и поздравил своего с днем рождения. Он признался имениннику в любви и призвал никогда не сдаваться.

«Будь собой, не сдавайся никогда, иди к своей цели, люби друзей и родителей. Мы всегда поможем тебе! Люблю, твой папа», — написал шоумен в личном блоге.

Бурковский также опубликовал фотографию с сыном и отметил, что мальчику исполнилось 14 лет. На снимке актер с наследником позируют на фоне реки. Оба были одеты в толстовки и теплые жилетки. При этом Андрей надел шапку, а мальчик – нет.

Актер состоит в браке 16 лет, супруги воспитывают двоих детей: сына Максима и дочь Алису, которой исполнилось 11 лет.

Напомним, в 2022 году актер эмигрировал с семьей в США и начал строить карьеру в Лос-Анджелесе. В 2024 году жена Бурковского рассказала, что они переехали в Нью-Йорк. Актер пытается зарабатывать на продаже актерских курсов по «системе Станиславского».

Ранее общественники призвали признать Бурковского иноагентом. Они обратили внимание на то, что уехавший из России артист принял участие в спектакле режиссера Александра Молочникова, публично осудившего Россию и СВО. При этом Бурковский продолжает тайно приезжать в Москву ради съемок.