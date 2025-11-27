Уехавший из России Валерий Меладзе зарабатывает миллионы на концертах в Молдавии

Валерий Меладзе с 2022 года не выступает в России и пытается заработать, выступая за границей. Исполнитель хита «Иностранец» стал частым гостем в Молдавии, так как концерты в этой стране приносят ему миллионы рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, только за последний тур Меладзе заработал в стране свыше 30 миллионов рублей. Он дал два концерта.

При этом не отказывается артист и от выступлений на частных мероприятиях. В ноябре он вновь побывал в Молдавии по приглашению местного олигарха. На караоке-фестивале Валерий исполнил песню не только с организатором, но и вышел на сцену вместе с шоуменом Максимом Галкиным*. С уехавшими из России артистами могли спеть все желающие, вход для людей был бесплатным.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе может заработать более 1 миллиарда рублей за границей. Исполнитель хита «Тропикана женщина» устроил мировой тур, в ходе которого выступит в 41 городе. При этом только недавние гастроли в США принесли Меладзе порядка 244 миллионов рублей.

*Признан иностранным агентом на территории России