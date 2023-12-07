Уехавший из РФ комик Александр Незлобин пожаловался на жизнь в Лос-Анджелесе

Уехавший из России комик, бывший резидент шоу Comedy Club Александр Незлобин пожаловался на жизнь в США. По его словам, в Лос-Анджелесе стало менее комфортно, а также совершенно невозможно найти привычные для россиян продукты.

«Колбасы здесь нет, кстати, вкусной», — сказал Незлобин в подкасте STANDUP LA на YouTube.

Он также отметил, что в целом жизнь в Лос-Анджелесе стала холодной и безразличной, так как люди стали чаще обманывать друг друга, что значительно портит атмосферу в городе.

При этом Незлобин высоко оценил Чикаго. Он отметил низкие цены на недвижимость в этом городе, хотя признал, что холодная погода является его существенным недостатком.

Ранее Незлобин рассказал, что решение об эмиграции было спонтанным. Он улетел из России с дочерью, а через несколько месяцев к ним присоединилась его супруга Алина. Теперь их жизнь сильно отличается от той, которая была в России. Предложений нет, есть только небольшие концерты в заведениях. Дочь юмориста начала жаловаться на нищету.