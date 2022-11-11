Уехавшей в США внучке Ротару грозит штраф за разговоры на русском языке

21-летняя внучка Софии Ротару, названная в честь нее, - гордость знаменитой бабушки. Она часто расхваливала девушку в СМИ и говорила, какая она талантливая. Последнее время София живет в США, где занимается модельным бизнесом и записывает собственные треки. Причем в Америке она полностью отказалась от русского языка. В социальных сетях Соня пишет посты и говорит только на английском. Но неожиданно внучка знаменитой певицы стала изъясняться в своем блоге на русском, за что теперь ей может грозить штраф.

После начала СВО на Украине модель стала жить в Лондоне. Но недавно девушка перебралась в США. В Америке Соня проводит много времени, гуляя с друзьями и наслаждаясь достопримечательностями. Недавно оттуда она вышла на связь со своими подписчиками и заговорила на чистейшем русском языке.

Соня начала раздавать советы, как быстро выучить язык той или иной страны. По ее словам, нужно постоянно практиковаться и смотреть мультфильмы в оригинале.

«Начните с ежедневной практики. Запишитесь на групповые уроки. Каждый день смотрите мультфильмы на языке, который хотите выучить», — сказала Соня.

Теперь за переход на русский язык Ротару может грозить штраф. Украинцы уже активно критикуют Соню и просят заплатить ее за использование русских слов, как Верка Сердючка. Та недавно, выступая на сцене в Львове, не только общалась со зрителями не на украинском языке, но и пела. Теперь местные депутаты хотят оштрафовать Данилко.

Напомним, что сама знаменитая бабушка Софии долгое время после начала СВО хранила молчание, так как всегда называла себя аполитичным человеком. Однако потом заявила, что поддерживать Россию не собирается и ушла в тень.