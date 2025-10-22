Уехавшего из РФ историка моды Александра Васильева задержали на границе США. Бывший ведущий «Модного приговора» рассказал об инциденте в соцсети.

Александр Васильев столкнулся с проблемами на границе США. Сотрудники аэропорта поинтересовались, почему в Интернете много афиш с его выступлениями. Однако ответ Александра их не устроил, поэтому историка моды отвели в комнату для задержания.

«Там уже теснилось человек 15. В основном, китайцы из Тайваня, а также шведы, англичане и южноамериканцы. Поскольку меня ждал лимузин, я пытался написать водителю сообщение о задержке на границе. Но пользоваться телефоном было запрещено», — рассказал он.

Васильеву сказали ждать 4 часа. За это время пограничники проверили, что Александр не опасен и отпустили его. Однако перед этим чемодан знаменитости проверили — после ограбления Лувра сотрудники аэропорта усилили меры безопасности.

«Накануне ограбили Лувр, воры утащили бриллианты французских королев. Тут я начал волноваться. К счастью, досмотр длился недолго, чемодан мне отдали минут через 20 со словами: «Багаж ваш проверили, бриллиантов из Лувра в нем нет»», — резюмировал он.

Несмотря на благополучный исход, Александр не скрывает, что переволновался.

Напомним, Васильев уже давно не живет в России. Историк моды зарабатывает на лекциях в городах Европы и Америки.

