Уехавшая из России Вера Брежнева снялась с повзрослевшей дочерью
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Уехавшая из России певица Вера Брежнева выложила редкие фото с повзрослевшей дочерью Софией Киперман. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.
Знаменитость публично поздравила старшую дочь с 24-летием. На одном из снимков артистка снялась вместе с Софией. Брежнева позировала в белой рубашке и черном жакете, а девушка стояла в черной толстовке. Мама и дочь позировали с распущенными волосами и без косметики.
«Самого счастливого дня рождения. Бесконечно люблю», — подписала фото исполнительница.
У Веры Брежневой есть двое детей от разных мужчин: София от бизнесмена Виталия Войченко и 15-летняя Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.
Старшая дочь Веры Брежневой носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. Девушка рассказывала, что очень полюбила Кипермана и даже после развода матери с ним не стала ее менять. Соня продолжительное время живет в США.
Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой задержали и оштрафовали в аэропорту из-за отсутствия визы.