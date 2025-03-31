Уехавшая из России Вера Брежнева снялась с повзрослевшей дочерью

Знаменитость публично поздравила старшую дочь с 24-летием. На одном из снимков артистка снялась вместе с Софией. Брежнева позировала в белой рубашке и черном жакете, а девушка стояла в черной толстовке. Мама и дочь позировали с распущенными волосами и без косметики.

«Самого счастливого дня рождения. Бесконечно люблю», — подписала фото исполнительница.

У Веры Брежневой есть двое детей от разных мужчин: София от бизнесмена Виталия Войченко и 15-летняя Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.

Старшая дочь Веры Брежневой носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. Девушка рассказывала, что очень полюбила Кипермана и даже после развода матери с ним не стала ее менять. Соня продолжительное время живет в США.

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой задержали и оштрафовали в аэропорту из-за отсутствия визы.