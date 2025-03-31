НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 31 марта 2025, 11:30
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Уехавшая из России Вера Брежнева снялась с повзрослевшей дочерью

Певица Вера Брежнева выложила фото с 24-летней дочерью.
Уехавшая из России Вера Брежнева снялась с повзрослевшей дочерью

© Starface.ru

Уехавшая из России певица Вера Брежнева выложила редкие фото с повзрослевшей дочерью Софией Киперман. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Уехавшая из России Вера Брежнева снялась с повзрослевшей дочерью

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Знаменитость публично поздравила старшую дочь с 24-летием. На одном из снимков артистка снялась вместе с Софией. Брежнева позировала в белой рубашке и черном жакете, а девушка стояла в черной толстовке. Мама и дочь позировали с распущенными волосами и без косметики.

«Самого счастливого дня рождения. Бесконечно люблю», — подписала фото исполнительница.

У Веры Брежневой есть двое детей от разных мужчин: София от бизнесмена Виталия Войченко и 15-летняя Сара от предпринимателя Михаила Кипермана.

Старшая дочь Веры Брежневой носит фамилию не биологического отца, а отчима, который ее растил. Девушка рассказывала, что очень полюбила Кипермана и даже после развода матери с ним не стала ее менять. Соня продолжительное время живет в США.

Ранее мы писали, что дочь Веры Брежневой задержали и оштрафовали в аэропорту из-за отсутствия визы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Вера Брежнева
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