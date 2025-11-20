Уехал в США к внукам и вернулся на российское ТВ: куда пропал телеведущий Юлий Гусман

Несколько месяцев назад уехавший в США Юлий Гусман вернулся в Россию. Как выяснили журналисты NEWS.ru, стал членом жюри нового сезона шоу «Звезды» на НТВ.

Гусман уехал в США с супругой в 2023 году. На первое время пара обосновалась у дочери в Нью-Йорке, артист радовался возможности проводить больше времени с внуками. Однако он регулярно посещал Москву для съемок в сериале Андрея Кончаловского «Хроники русской революции».

После переезда Гусман похудел на 10 кг, проходил курс реабилитации после травмы.

В 2025 году Юлий Соломонович внезапно вернулся в Россию. Сначала он появился в кресле члена жюри Высшей лиги КВН, а после принялся оценивать участников в шоу «Звезды».

«Я очень долго сидел в жюри КВН, наблюдал за новыми командами, которые тогда только начинали свой путь в юморе. Я очень скучал по этим ребятам, и вот, став членом жюри второго сезона „Звезд“, я снова увидел многих из них», — говорил Гусман.

Ранее фонд капремонта Москвы через суд потребовал взыскать долг с Юлия Гусмана в размере 4 122 рублей.