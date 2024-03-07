Ударилась головой о выступ стены: 102-летней матери Ирины Алферовой потребовалась экстренная помощь

Ксения Архиповна Алферова, мама известной российской актрисы Ирины Алферовой, попала в больницу после падения на скользком полу. 102-летняя женщина ударилась головой о стену, передает mk.ru.

Инцидент с участием пожилой женщины произошел накануне, 6 марта. В этот день Ксения Архиповна возвращалась с прогулки и поскользнулась в подъезде. При падении она ударилась головой о стену. По счастливому стечению обстоятельств, пенсионерка была в пуховом платке и капюшоне, что помогло избежать более серьезных последствий.

После падения Алферова старшая попала в больницу. Там ей оказались необходимую помощь, а затем отправили долечиваться домой. По данным СМИ, пожилую женщину опекает дочь и другие родственники.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали дочь актера Константина Хабенского. У нее якобы обнаружили заболевание легких.