Ударил в спину и в шею: в Самаре девятиклассник устроил поножовщину на перемене

ЧП произошло утром 10 апреля в одной из школ города Самары. Как стало известно kp.ru, двое девятиклассников принялись выяснять отношения на перемене. Ссора завершилась неожиданно: один из подростков достал нож и дважды ударил своего оппонента. Удары пришлись в область шеи и в спину.

К счастью, нож был перочинный, и пострадавшего удалось довести до медицинского кабинета и оказать первую помощь.

Администрация школы сразу же вызвала скорую и полицию.

По предварительным данным, в настоящее время раненый подросток находится в городской больнице, его жизнь вне опасности.

Главным вопросом, который сейчас беспокоит родителей школы и общественность города: каким образом нож удалось пронести мимо охраны?

«Для чего охрана на входе, поставили везде турникеты, а ножи все равно приносят. Это уму непостижимо, страшно за детей».

Сообщается, что ситуацию держит под личным контролем губернатор Самарской области.