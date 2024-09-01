«Учителя были излишне строгими»: почему Лариса Долина заочно окончила школу

Певица Лариса Долина призналась, что всегда мечтала петь, поэтому учеба в школе давалась ей тяжело с самых младших классов. В итоге 10 и 11 классы исполнительница хита окончила заочно, так как была зачислена в вокальный ансамбль одесской филармонии.

«Многие предметы в моем классе мы изучали из-под палки, потому что учителя были излишне строгими. А мне кажется, здесь нужен и кнут, и пряник. Для того, чтобы влюбить в себя учеников, нужно с ними разговаривать о жизни, обо всем, а не только о предмете», - поделилась 68-летняя Долина в беседе с mk.ru.

Она также добавила, что в десятом классе приняла участие в вокальном конкурсе и оставила школу, посвятив себя музыке. Аттестат артистка все же получила, обучаясь заочно.

Ранее сообщалось, что Лариса Долина после того, как стала жертвой мошенников, решила продать еще одну квартиру. На этот раз она попыталась избавляется от недвижимости в Юрмале, так как въезд в Латвию ей запрещен. Пока она не смогла найти покупателя.